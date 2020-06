US-Schauspielerin Martha Stewart gestorben

Die amerikanische Schauspielerin Martha Stewart, die an der Seite von Humphrey Bogart, Henry Fonda und Joan Crawford spielte, ist tot. Wie das US-Branchenblatt Variety am Montag berichtete, starb die Schauspielerin bereits am 25. Februar im US-Staat Maine. Sie war 89 Jahre alt. Die ehemalige Nachtclubsängerin trat in Musicals, auf der Leinwand und vor Fernsehkameras auf. In Hollywood war sie ab Mitte der 1940er Jahre erfolgreich.



In Otto Premingers Romanze " Daisy Kenyon" (1947) war sie an der Seite von Joan Crawford und Henry Fonda zu sehen. Mit Humphrey Bogart drehte sie 1949 den Kriminalfilm "Ein einsamer Ort", mit Glenn Ford das Melodram "Verurteilt" (1950). Nach dem Ende ihrer Filmkarriere in den 1960er Jahren arbeitete Martha Stewart - nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen US-Fernsehköchin - viele Jahre als Schulbibliothekarin.