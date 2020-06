Ab heute provoziert Houellebecq Frankreich

Mit einer Startauflage von 150.000 Exemplaren liegt der neue Roman des französischen Literatur-Provokateurs Michel Houellebecq ab heute in Frankreichs Buchhandlungen auf. Die deutsche Übersetzung erscheint am 16. Jänner.

Der Schriftsteller ("Elementarteilchen", "Ausweitung der Kampfzone") beschreibt darin das Szenario eines muslimischen Präsidenten, der das säkulare Frankreich auf den Kopf stellt: An der Universität Sorbonne prangt der Halbmond, die Studentinnen tragen Schleier, und in den Supermärkten ist die Abteilung für koschere Lebensmittel verschwunden. Die Republik befindet sich im Roman " Unterwerfung" im Griff der regierenden "Islamischen Bruderschaft". Sozialist François Hollande ist nach seiner zweiten Amtszeit nicht mehr angetreten, rechte und linke Volksparteien haben sich mit der muslimischen Partei gegen den Vormarsch der Front-National-Chefin Marine Le Pen verbündet und den Präsidenten Mohamed Ben Abbès in den Elysée befördert.

Im wahren Leben hält Houellebecq (56) das Szenario seines Buches für "nicht sehr wahrscheinlich", wie er in einem Interview in der amerikanischen Literaturzeitschrift The Paris Review erklärte. Er erwarte schon bald eine rechtsextreme Präsidentin in Frankreich. " Marine Le Pen erscheint mir für 2022 ziemlich wahrscheinlich, sogar schon für 2017."