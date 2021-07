"Überraschungen" auf der Donauinsel

Der 28-jährige Waldner tritt die Nachfolge von Sascha Kostelecky an. Dieser wolle sich nach neun Jahren Donauinselfest-Organisation beruflich neu orientieren, so Deutsch. Der Neo-Projektleiter war bisher in der Organisationsabteilung der SPÖ Wien tätig und in den vergangenen Jahren auch an der Produktion des Donauinselfestes beteiligt. Seine Lieblingsband sind die "Toten Hosen", wobei Waldner versicherte, dass sein privater Musikgeschmack keinen Einfluss auf die Bandauswahl beim Donauinselfest haben wird.

Deutsch verkündete heute außerdem, dass das Donauinselfest weiterhin kostenlos besucht werden könne. Er erklärte auch den Hintergrund der Ankündigung: Da das 30. Donauinselfest der Start in eine neue Ära sein soll, seien die bisherigen Veranstaltungen evaluiert worden. Dabei wurde auch überlegt, u.a. angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Eintrittsgeld zu verlangen, was letztendlich aber doch wieder verworfen wurde.

Für die Jubiläumsausgabe werde auch nicht um mehr finanzielle Unterstützung bei der Stadt angesucht, so Deutsch: "Ich gehe davon aus, dass wir die Förderung, die wir 2012 erhalten haben, auch 2013 erhalten werden." Heuer gab es Mittel in der Höhe von 1,3 Millionen Euro. Das heurige Festbudget betrug 4,2 Millionen Euro, wobei der überwiegende Teil von Sponsoren getragen wurde.

Das Donauinselfest 2012 lockte drei Millionen Menschen auf das Areal zwischen Nord- und Reichsbrücke. Auf der Bühne standen heuer u.a. Boss Hoss, Hubert von Goisern, Unheilig, Stefanie Werger, Samy Deluxe und Austrofred zu sehen.