Über die Zeitung der Zukunft

Seine Umgestaltung des Guardian setzte 2005 Maßstäbe: Das Design wurde von zahlreichen Zeitungen in der ganzen Welt kopiert. In letzter Zeit befasst sich Mark Porter auch mit dem Design von digitalen Produkten. Im Rahmen der Konferenz "Creative Printing" sprach der Brite in Wien; der KURIER stellte am Rande ein paar Fragen.



KURIER: Sie haben mit dem Redesign des Guardian einen Prototyp der modernen Zeitung geschaffen. Was macht sie aus?

Mark Porter: Vor allem der Versuch, visuellen Journalismus zu integrieren. Das größte Problem der modernen Zeitung ist ja, dass die Leute nicht genug Zeit haben. Man muss ihnen in kurzer Zeit ein befriedigendes Erlebnis bieten. Wenn die Leute eine ganze Zeitung kaufen und nur zehn Prozent davon lesen, fühlen sie sich schuldig und kaufen eine andere. Das tolle an Infografiken, Fotografie und Design ist, dass man Geschichten sehr direkt und unmittelbar erzählen kann. Man kann die Zeitung in 15 Minuten in der U-Bahn lesen und hat trotzdem etwas erfahren.



Hat das Internet Einfluss darauf, wie Zeitungen heute aussehen?

Den größten Einfluss hat die Entwicklung der Technologie. Die Druckqualität ist viel besser, die Erstellung von Layouts flexibler geworden. Ich glaube, dass manche Zeitungen versucht haben, das Internet zu imitieren. Ich halte das für einen Irrweg, weil die Medien so unterschiedlich sind. Man muss eigene Designs für Print und für digitale Medien entwickeln. Ohne dabei die gemeinsame Identität zu vernachlässigen.