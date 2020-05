Über 1 Mio. Dollar für einmillionste Leica

WestLicht

Bei der tags zuvor abgehaltenen 9.Foto-Auktion erzielte "Self Portrait: U.S.A." von Life-Fotografeinen Preis von 144.000 Euro. In diesem Fotoarchiv, bestehend aus 114 Vintage-Prints, einer Maquette des Buches, acht Kontaktbögen und einem signierten Buch, dokumentiertedie US-Wahl-Conventions 1968 inund, bei denen es zu blutigen Auseinandersetzungen mit militanten Vietnamkriegsgegnern kam. Bei den Fotos lag die Verkaufsquote bei 83,18 Prozent, der Gesamterlös von 972.000 Euro (inklusive Premium) bedeutet das bisher beste Ergebnis bei einerFoto-Auktion.

"Die aktuelle Auktion hätte nicht besser verlaufen können. Die Ergebnisse sprechen für sich. Ich bin außerdem sehr glücklich, über das steigende Interesse der Sammler an Fotografie. Eine große Anzahl an Bietern aus über 27 Ländern hat diesen Abend zu einem Erfolg gemacht", wurde Peter Coeln, Gründer und Besitzer des Fotomuseums WestLicht und der Fotogalerie OstLicht, von WestLicht Foto- und Kamera-Auktionen und des Leica-Shop Wien, in einer Aussendung des Hauses zitiert.

