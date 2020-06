Udo Jürgens in Wien: Er kann's immer noch

Bestens bei Stimme (nach Grippe im Jänner) tanzte und musizierte der kreative Schwerarbeiter mit dem famosen Pepe Lienhard Orchester, Partner seit 37 Jahren. Der Sound war für Stadthallenverhältnisse prächtig, Jürgens’ Ausflüge in die Instrumentenkunde fanden Anklang: „Das ist keine Trompete, das ist ein Flügelhorn“, dozierte der Musikprofessor vor den Fans und traute ihnen auch Jazzeinlagen zu.

Unter den Zehntausend viele Udo-Profis, die auch diesmal ein Stückchen von ihrem Helden mit heimnehmen wollten. Während des dreistündigen Konzerts klickten unentwegt Handy-Kameras. Eine Dame kommentierte routiniert: „Am Anfang singt er die neuen Lieder, nach der Pause die Schlager. Das macht er immer so, der Udo.“ Stimmt.

Bis es Zeit wurde zum Mitschunkeln, sang und erzählte Jürgens aus seinem jüngsten Album „Der ganz normale Wahnsinn“. Kommentierte Analogkäse, neue Medien („Wenn es so weitergeht, werden Sie Ihre Leberwerte auf Facebook sehen“) und das Leben an sich.

Jürgens als Heilsbringer, der sagt, wie man leben soll. „Flieg gegen den Wind“, „Sei, wie du bist“. Recht brauchbar zur Alltagsbewältigung. Ganz so, wie er das immer schon gemacht hat, wie im grandiosen „Dieses ehrenwerte Haus“, das Alltagsrassismus thematisiert.

Am berührendsten wird Jürgens, wenn er vom Alter spricht. Über den weiten Weg, den manche vor sich haben. Für ihn werde er nicht mehr so lang sein.

Doch auch an Selbstbewusstsein fehlte es Dienstag nicht. „Manche können ihre Lieder nach zwanzig Jahren nicht mehr hören. Ich spiel’ sie immer wieder gerne. Weil sie gut sind.“ Am 31. Oktober kommt er wieder in die Stadthalle.

KURIER-Wertung: ***** von *****