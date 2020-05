Udo Jürgens' Biografie im TV

Udo Jürgens hat in den letzten Wochen viel gesprochen über den zweiteiligen Fernsehfilm "Der Mann mit dem Fagott", der am Donnerstag und Freitag (20.15, ORF 2) anlässlich seines 77. Geburtstages ausgestrahlt wird. Ist bei Pressekonferenzen aufgetreten, hat Interviews gegeben. Eines wurde er nie müde zu betonen: Die Verfilmung seiner 2004 erschienen Familienbiografie handle nicht hauptsächlich von ihm, sondern erzähle europäische Geschichte. Aber was hat ein Fagott damit zu tun? Und kommt Udo Jürgens in dem Film trotzdem vor? Fünf Fragen, fünf Antworten.