Udo Jürgens-Biografie als TV-Zweiteiler

In dem Film werden verschiedene Zeitebenen miteinander verwoben. Die Rahmenhandlung: Jürgens wird 2010 von einem Russen kontaktiert, der ihm ein jahrzehntelang verschollen geglaubtes Familienerbstück zurückgeben möchte. Was es mit dem bronzenen Fagottspieler auf sich hat, wird in Rückblenden erklärt. Alles beginnt mit dem rasanten Aufstieg und Fall des Großvaters. Ein weiteres Kapitel ist der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs gewidmet, die Klein-Udo (Alexander Kalodikis) mit seiner Familie ( Ulrich Noethen als Vater, Fanny Stavjanik als Mutter) in Kärnten erlebt. Und in einem vierten Handlungsstrang wird der Aufstieg des jungen Musikers Udo Jürgens ( David Rott) beschrieben; mit erster Liebe, ersten Enttäuschungen und ersten Erfolgen. Hier ist alles drin. Von der Abenteuerklamotte - Schauplatz: ein stilisiertes Pappmaschee-Russland mit sehr grimmigen Russen - zur musikalischen Erweckungsgeschichte.



"Der Mann mit dem Fagott" ist ein Film über Udo Jürgens. Und ein Film mit Udo Jürgens. Der bald 77-jährige Schlagerstar spielt sich in der Rahmenhandlung selbst. Und wirkte intensiv an der Entstehung des Films mit. Regisseur Miguel Alexandre: "Seine Großzügigkeit hat mich berührt. Weil er immer wieder hinter die Geschichte zurückgetreten ist, um das große Ganze zu sehen." Also nicht auf historischen Details beharrte, sondern den Filmemachern bei der Realisierung ihres 11-Millionen-Euro-Projekts freie Hand ließ.



Das Ergebnis: Rührung bei allen Beteiligten. Vor allem bei Jürgens selbst. "Ich dachte, wenn etwas nicht klappen wird, dann die Szenen, die ich selbst erlebt habe. Aber dann sind mir die Tränen runtergelaufen. Der Junge, der mich spielt, ist so glaubwürdig." Begeistert ist er auch von David Rott. "Dass er mitspielt, ist für mich eine Sternstunde. Ich habe David am Bildschirm gesehen und nach fünf oder zehn Sekunden gesagt: Der spielt das. Ich wollte keinen anderen mehr sehen."