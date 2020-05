TV-Experiment "Dreileben" auf ARD

Am Anfang gab es jedenfalls einen Plot von Petzold. Ein (tatsächlicher oder vermeintlicher) Mörder wird in ein Kaff namens Dreileben gebracht, um sich im dortigen Hospiz von seiner sterbenden Mutter zu verabschieden. Wegen der Unachtsamkeit beziehungsweise Ahnungslosigkeit eines als Pfleger arbeitenden Zivildieners gelingt ihm die Flucht. Der Mann versteckt sich in den Wäldern. Zur Suche holt man auch eine Polizeipsychologin aus der Stadt, die allerdings ein paar eigene Dinge im Städtchen zu erledigen hat ...



In " Dreileben - Etwas Besseres als den Tod" (20.15 Uhr) erzählt nun Petzold die Geschichte aus der Perspektive des Zivildieners. Dominik Graf schließt in " Dreileben - Komm mir nicht nach" (21.45 Uhr) mit den Erlebnissen der Polizeipsychologin an. Und in " Dreileben - Eine Minute Dunkel" (23.30 Uhr) schildert Hochhäusler, was der Verbrecher währenddessen im Wald erlebt.



"Die Drehbücher entstanden autonom, in Abstimmung und hie und da auch in bewusster Nichtabstimmung", erklärt Graf. "Wir wollten keinen dramaturgisch nahtlosen Zusammenhang", ergänzt Hochhäusler. "Eher ging es uns um ,Nachbarschaft ohne Jägerzaun'". "Und", so Petzold, "um die Frage: Wie filmen die beiden anderen diese Tankstelle, dieses Zimmer, diesen Flur? Und, dass es ein Vergnügen für den Zuschauer sein soll, eben diese Orte so verschieden betrachtet sehen zu können."



Auch stilistisch sind die Filme also höchst unterschiedlich; es gibt nicht einmal einen einheitlichen Vorspann. Keinen Look. "Um Gottes willen", stöhnt Graf. "Ich mag schon das Wort ,Look' nicht. Es kommt aus der Werbung und ist eine ästhetische Übereinkunft von Kameraleuten, Producern und Auftraggebern. Ein völlig Regie-fremder Begriff." "Das hat uns überhaupt nicht interessiert", sagt auch Petzold. "Mir gehen langsam diese durchgestylten Serien auf den Nerv. Ganz ProSieben ist ja im Jerry-Bruckheimer-Licht illuminiert."