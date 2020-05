TV-Drama: Ein Albtraum auf einem Traumschiff

Warum haben Sie sich mit „Die lange Welle hinterm Kiel“ dem immer noch schwelenden Konflikt zwischen Sudetendeutschen und Tschechen vorgenommen?

Es hätte andere zeithistorische Themen gegeben, das Heydrich-Attentat zum Beispiel. Das habe ich bereits in der „Sternstunde der Mörder“ getan. Es ist ein Teil meiner persönlichen Geschichte, weil mein Vater einer der Männer war, die die Attentäter mit Nahrungsmitteln versorgt hatten, und einer der wenigen, die das große Schlachten überlebten. Für mich war für „Die lange Welle hinterm Kiel“ interessant, wie die am meisten betroffene Generation immer noch an den Folgen des Krieges leidet und manchmal sogar versucht, ihn auch weiter zu führen. Auslöser für beide Bücher war die neue Terrorwelle auf dem Balkan in den neunziger Jahren. Die hat mich in meine Jugend zurückversetzt, da haben wieder Menschen erlebt, was ich erlebt habe, da wurden wieder Kehlen durchgeschnitten, nur weil einer eine andere Sprache, eine andere Religion hatte.

Die Diskussion entzündet sich auch immer wieder an den Beneš-Dekreten. Was sagen Sie dazu?

Das ist eine zu komplizierte Frage. 1945/1946 war wie eine Stunde Null für Europa. Die Deutschen waren von allen verhasst, auch ihre Musik und Literatur. Damit ist zu erklären, was dann passierte: das Abschieben fast aller Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei. Vaclav Havel hat sich bei seiner ersten Neujahrsrede für die begleitenden Verbrechen entschuldigt, leider wurde seine entgegen gestreckte Hand nicht angenommen. Ich habe fünfzig Jahre gebraucht, um dieses Buch zu schreiben, weil ich so lange nicht wusste, wie ich die Geschichte erzählen soll, damit keine der beiden Seiten einen Heimvorteil hätte. Vielleicht wird auch so mancher Leser und Zuschauer beklagen, dass die Schicksale nicht bis zum letzten Ende geklärt werden. Aber das Leben hat seine Geheimnisse, und gerade die zwingen uns zum Nachdenken.

Woher nimmt man die Größe, so etwas zu schreiben?

Ich bin nur 1,73 Meter groß. Es liegt wahrscheinlich weniger an der Größe als an der Länge des Lebens. Ich habe zu viel erlebt, zu viel erfahren, als dass es mir nicht als Gotteslästerung schiene, darüber zu schweigen. Deshalb habe ich auch meine Memoiren geschrieben, die deutsch unter dem passenden Titel "Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel" erschienen sind.

Und wie kamen Sie auf die Idee, die Geschichte auf einer Kreuzfahrt zu erzählen?

Das Drama in einer exotischen Kulisse passieren zu lassen, war die erlösende Idee. In einer Kulisse, die überhaupt nicht dazu passte, führen zwei alte Menschen den Zweiten Weltkrieg zum bitteren Ende. Das Traumschiff wird zum Albtraumschiff, auf dem es kein Entrinnen gibt.

Zwischen den Protagonisten Ihres Romans gibt es keine Annäherung, keine Versöhnung. Haben Sie solche Menschen gekannt?

Margarete Kämmerer und Martin Burian sind ja meine Zeitgenossen, aber in diesem Werk fiktive Personen. Und wie die Geschichte mit den beiden wirklich ausgeht, wissen wir nicht, da sind wir nicht mehr dabei. Es gibt drei Möglichkeiten, im Roman als auch im Film. Und eine ist Versöhnung. Ab und zu muss eine Generation abtreten, damit auch das Problem stirbt, damit sich die nächste wieder zusammen finden könnte. Das passiert in der Geschichte immer wieder. Wer hätte gedacht, dass die Deutschen und die Franzosen, einmal die größten Verbündeten werden?

Apropos, Film: Wie gefällt er Ihnen?

Am Film bin ich voll mitschuldig, was immer gut oder schlecht ist, ist auch von mir. Ich bin selbst Theater- und Filmregisseur und weiß, da gibt es nur einen Chef. Buch ist Buch und Film ist Film; wenn ich selber inszeniere, ändere ich auch vieles nach Bedarf des jeweiligen Genres. Ich habe diesen Film akzeptiert, er hält sich auch sehr ans Buch; der Haupterzählstrang, der volle Konflikt ist da.

Sie sind mit Vaclav Havel der Miterfinder der Charta 77. Mit welcher Hoffnung verfassten sie diese Petition?

Mit einer Hoffnungslosigkeit. Wir haben so viele Briefe für verhaftete Freunde geschrieben, dass wir uns damals sagten, jetzt setzen wir eine Petition aller Petitionen für Menschenrechte auf. Seit damals bis heute habe ich keine andere mehr unterschrieben. Wir dachten an einen kleine Schrei als eine kleine Chance – und er wurde in der ganzen Welt erhört. Zum ersten Mal seit Gründung der Tschechoslowakei 1918 hatten alle geistigen und geistlichen Kräfte des Landes gemeinsam an einem Strang gezogen.

Ihr Verhältnis zu Vaclav Havel?

Wir sind uns bis zuletzt nahe geblieben. Ich habe in Prag im Herbst gerade erst mit seiner Frau Dagmar am Theater gearbeitet: Sie war die Roxana in meiner „Cyrano“- Fassung.

Wie beurteilen Sie die heutige Tschechische Republik?

Über den Weg, den die Tschechische Republik in der EU einnimmt, bin ich zufrieden. Er ist schwierig, vor allem jetzt, wo der Euro so geschwächt ist. Aber die Chance ist einzigartig; sollte sie zugrunde gehen, wäre es eine Katastrophe für Europa und die ganze Welt. Natürlich wollen Bürokraten immer so viel Macht wie möglich haben, um ihre Ziele umzusetzen, und haben oft blöde Ideen. Aber wenn jemand EU-pessimistisch ist, soll er sich die Europakarte aus meinem Geburtsjahr anschauen. Die EU kaputt zu machen wäre unverzeihlich. Ich glaube mit Churchill: die Demokratie ist das beste von allen schlechten Systemen; die Menschen, die sie verkörpern, sind keine Engel, also werden wir auch nie einen Engelsstaat haben. Es genügt doch vollkommen, dass es darin keinen Platz für die Teufel gäbe.