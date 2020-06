Wagner-Rausch, Isolden-Wunder

Mit solchen Protagonisten kann auch Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst am Pult des fabelhaften, höchst konzentrierten Staatsopernorchesters ins Volle greifen, ohne die Stimmen völlig zu überlagern. Bei anderen Sängern wäre dies wohl nicht gelungen, denn wenn man diesem Dirigat einen Vorwurf machen kann, dann den, dass das Ergebnis in manchen Passagen lautstärkenmäßig zu heftig ist. Was die dramatische Interpretation, die Farbenpracht, die so häufigen Modulationen, den beim „Tristan“ zu entwickelnden Sog betrifft, darf man getrost von einer dirigentischen und musikalischen Meisterleistung sprechen.

Dieses Orchester, in dem manch junger Philharmoniker dieses Werk zum ersten Mal spielte, ist weiterhin eine erste Instanz für dieses Fach. Man versteht, warum der vor 200 Jahren geborene Wagner seinen „Tristan“ in Wiener Klangkultur herausbringen wollte – wozu es nach 77 Proben leider nicht kam.

Von den restlichen Sängern kann nur noch Stephen Milling als profunder König Marke überzeugen. Jochen Schmeckenbecher (Kurwenal), Janina Baechle (Brangäne) und vor allem Ejiro Kai (Melot) fallen ziemlich ab. Baechle ist von der Ausstattung ( Robert Jones) leider auch in ein schreckliches Zelt gesteckt, Schmeckenbecher agiert szenisch phasenweise wie ein leicht trunkener Papageno.

Apropos Rauschzustände: Welser-Möst gibt sich der Musik völlig hin und dirigiert erfreulich emotional. Und auch Stemme und Seiffert lassen sich in das Werk fallen, in dem es, auf gut wienerisch gesagt, ums gegenseitige Schönsaufen mit anschließendem Liebestaumel bis zum letalen Ende geht.

Über die Inszenierung von David McVicar würde man gerne detailliert berichten – nur gab es davon nicht allzu viel. Die Personenführung ist wie aus dem Katalog für historische Operngesten. Die an zentralen Stellen eingesetzten Tänzer wirken lächerlich – es handelt sich ja nicht um „Tristan – das Musical“. Optisch wähnt man sich zunächst auf einer Schiffsgrottenbahn im Prater und dann in einer schlechten Kopie eines Entwurfes von Karl Friedrich Schinkel mit Riesenmond und Sternen.