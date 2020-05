Tricky hat nichts mehr zu verlieren

Jetzt wohnt er in einer Mietwohnung, fühlt sich so viel freier: "Meine Tochter ist 18, hat die Schule fertig, und ich muss nicht mehr für ihre Ausbildung zahlen. Und für mich – was brauche ich da? Ein Bett, einen Kasten, ein paar Sessel und einen Tisch für meinenComputer, der mein Studio ist. Ich brauche kein Haus mit fünf Zimmern. Ich will nicht an meinem Bankkonto arbeiten, ich will an mir selbst arbeiten."

Denn damit hat er endlich Stabilität gefunden: "Ich hatte keine Disziplin und lebte im Chaos. Aber jetzt krieg ich’s auf die Reihe. Das macht auch meine Musik stärker."

Bei der Musik geholfen hat diesmal auch Trickys Tochter Mazy. Der Spross aus der Beziehung zu Sängerin Martina Topley Bird ist Gast bei "Silver Tounge – When You Go". Aber auch sonst sind auf " Adrian Thaws" jede Menge weibliche Newcomer zu hören.