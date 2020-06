Tribeca-Filmfestival groß wie nie

Hunderte Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme bietet das Tribeca Filmfest von diesem Mittwoch an in New York. Darunter sind 50 Weltpremieren, teilte die Festspielleitung am Montag mit. Den Auftakt macht die romantische Komödie "Fast verheiratet" ("The Five-Year Engagement") von Nicholas Stoller ("Nie wieder Sex mit der Ex").



Eine Reihe von Produktionen ist in den USA auch online zu erleben. Mit großer Spannung wird eine Podiumsdiskussion zum 100. Jubiläum der Universal Studios mit Robert De Niro, Meryl Streep und Judd Apatow am Donnerstag (19.4.) erwartet. Der Movie-Reigen mit Beiträgen von Filmemachern aller Kontinente wird von Konzerten, Workshops, Freilichtvorführungen, Märchenstunden, Sportveranstaltungen sowie einem Straßenfest zum Ausklang am 29. April ergänzt.