Traum-Quote für ORF-Zweiteiler "Das Sacher"

Verspätetes Weihnachtsgeschenk für den ORF. Der erste Teil des Zweiteilers "Das Sacher. In bester Gesellschaft" schaffte in Österreich ein phänomenale Quote. 1,2 Millionen verfolgten den von Robert Dornhelm inszenierte Streifen. Das entspricht einem für eine Fiction-Produktion im ORF kaum mehr vorstellenbaren Marktanteil von 40 Prozent. Die Seher-Zahl von "Das Sacher" entspricht den Werten der "Zeit im Bild".

Das Drama erzählt von zwei Paaren, die sich im Hotel zufällig treffen – mit Folgen. Fürst und Fürstin von Traunstein (Laurence Rupp, Josefine Preuß) und das Verleger-Paar Aderhold (Julia Koschitz, Florian Stetter) geraten unter den Augen von Hausherrin Anna Sacher (Ursula Strauss) in private und teils politische Turbulenzen.

Das Sacher“ ist eine Produktion von MR-Film (Oliver Auspitz) und Moovie (Oliver Berben), gefördert von Filmfonds Wien und Fernsehfonds Austria. Zum Cast der 8-Millionen-Produktion gehören u. a. noch Peter Simonischek, Robert Palfrader, Nina Proll, Susanne Wuest, Jasna Fritzi Bauer, Simon Schwarz, Lili Epply, Thomas Schubert, Robert Stadlober, Bernhard Schir, Philipp Hochmair, Gerhard Liebmann. Als Gast dabei ist Francesca Habsburg. Drehbuch-Autorin Rodica Doehnert, die auch schon "Das Adlon" schrieb, gab mit „Das Sacher“ auch ihr Roman-Debüt, das im Europaverlag erschienen ist.