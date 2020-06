Trauer um Künstler Franz West

Franz West wird von der Stadt Wien mit einem Ehrengrab am Zentralfriedhof gewürdigt. Das Begräbnis selbst soll im kleinsten Familienkreis stattfinden. " Österreich verliert mit Franz West einen herausragenden Künstler, einen Leuchtturm zeitgenössischer Kunst mit internationaler Strahlkraft", zollte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny dem Verstorbenen am Donnerstag Respekt: " Franz West hat mit seinen unverkennbaren Arbeiten, die das traditionelle Regelwerk hinterfragen und die Trennung zwischen Kunst und Gebrauchsobjekt aufheben, eine in Österreich einzigartige Position eingenommen."



"Ich habe Franz West vor allem wegen seines unkonventionellen Denkens und Handelns zu schätzen gelernt", bedauert Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Grünen, den Tod des Ausnahmekünstlers. " West war darauf bedacht, seine Umgebung mit immer neuen Augen zu klassifizieren und das hat sich naturgemäß auf sein Gestalten ausgewirkt", so Zinggl: "Seine wichtigste Neuerung bestand darin, Passstücke und Möbel als Gebrauchsskulpturen und nicht als unberührbare Heiligtümer zu verstehen."



ÖVP-Kultursprecherin Silvia Fuhrmann hob in ihrer Würdigung Wests "enorme Schaffensenergie" hervor, die sich in Grafiken, Skulpturen, Möbel oder raumbezogenen Installationen sowie Bilderwänden ausdrückte. "Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in der Kunstwelt", so Fuhrmann.