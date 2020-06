Träume von der Katze

Geradezu filmreif liest sich Schrödingers Liebesleben: "Er war sehr unkonventionell", sagt Rumpl. Ausführlich erzählt er von Schrödingers ungewöhnlichem Privatleben zwischen Wien, Oxford, Princeton, Dublin, Zürich und Alpbach. So lebte Schrödinger während seiner Lehrtätigkeit in Oxford unter Duldung seiner Frau Anny jahrelang in einer Ménage à trois mit seiner Frau und seiner Gefährtin, der Tochter eines Kollegen, ebenfalls Physiker in Oxford. Aus dieser Beziehung stammt eine Tochter. Nebenbei hatte Schrödinger wechselnde Affären mit Studentinnen und einer Schauspielerin– aus denen zwei weitere Kinder stammen.

Thematisiert wird auch Schrödingers Freundschaft zu Albert Einstein, die durch einen Kniefall vor den Nazis in einem opportunistischen Leserbrief an die Grazer Tagespost getrübt wurde. "Viele Kollegen haben ihm das sehr übel genommen, allen voran Einstein." 1961 starb Schrödinger in einem Wiener Spital an Tuberkulose. Glaubt man Rumpls leicht zu lesendem populärwissenschaftlichen Roman, haben ihn zuletzt die Erinnerungen eingeholt. An seinen Kollegen Einstein, an seine Frau Anny – und an die Katze, die ihm einst in Oxford erschienen sein soll.

Manfred Rumpl: „Reisende in Sachen Relativität.“ Picus. 289 Seiten. 22,90 Euro.