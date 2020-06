Topquoten für Braunschlag und Champions League

Grund zum Feiern hatten am Dienstag ORF und Puls 4. Die Champions League bescherte dem Privatsender ein Quotenhoch: In der zweiten Halbzeit folgten durchschnittlich 315.000 Zuschauer der Begegnung Real Madrid – Manchester City. In den Spitzenzeiten sahen bis zu 349.000 Österreicher das Topspiel. Dazu kamen mehr als 81.000 Zuschauer, die das Spiel via Live-Stream online verfolgten, laut Puls 4 ein Abrufrekord.

In der werberelevanten Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen erreichte Puls 4 in der zweiten Halbzeit 22 Prozent Marktanteil. Die Champions-League-Begegnung bescherte dem Sender die drittstärkste Reichweite in der Sendergeschichte, hieß es in einer Aussendung.

Puls 4 überträgt in dieser Saison erstmals die Champions League. Der Privatsender hat sich die davor beim ORF liegenden Rechte für drei Jahre gesichert.

Der neue Dienstagabend brachte auch dem ORF Topquoten. ORF eins erreichte mit seiner im Vorfeld gelobten Serie " Braunschlag" (siehe auch Chronik Seite 20) Spitzenwerte.