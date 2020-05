Tooles und die "Verschwörung der Idioten"

Dass der Tiroler Schauspieler und ehemalige Fernseh-Showmaster Romane schreibt, ist viel zu wenig bekannt. Dietmar Schönherr hat etwas zu sagen. Und er kann es eindrucksvoll wiedergeben.

In "Begrabt mein Herz am Fuße des Berges" hat er, was mit großem Interesse im KURIER festgestellt wurde, von einer dänischen Insel erzählt, auf welcher der Zweite Weltkrieg einfach nicht stattgefunden hatte.

"Liberté", sein persönliches Lieblingsbuch, hat eine ähnliche Botschaft und ist jenen Österreichern gewidmet, "die fahnenflüchtig wurden, die der Schandfahne des 1000-jährigen Reiches mutig den Rücken gekehrt haben und die bis heute nicht rehabilitiert sind."

In einem kleinen Königreich wächst ein Bub, dessen arme Eltern verhungert sind, als Schafhirte auf. Als er sieht, wie ein Wolf Schafe reißt und auch seinen kleinen Hund tötet, weiß er, dass er zu den Schafen gehören will.

Der König macht Krieg, der Schafhirte macht nicht mir. Sein starker Wille macht ihn unbesiegbar. Man kann ihn zur Strafe nicht einmal köpfen. Da macht ihn der König zum Minister und er schafft die Armee ab. Er schafft die Waffenproduktion ab. Das gesparte Geld sorgt für Wohlstand im Land. Alle Schafe helfen einander – eine Herde, die sich aneinanderkuschelt.

Eine naive Geschichte? Wäre gar kein Fehler. Aber Dietmar Schönherr ist schon allein durch seine Projekte in Nicaragua mit Ernesto Cardenal zu sehr Realist. Die Wölfe geben nicht so schnell auf. Es gibt kein Happy End. Noch nicht. Es gibt nur die Gewissheit, dass der Weg des Schafes der richtige ist. Trotzdem.

Das lässt man sich von dem 85-Jährigen gern sagen; und feuchte Augen sind ja keine Schande.

Peter Pisa

KURIER-Wertung: **** von *****