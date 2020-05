„Toll, aber ich versteh’s nicht“

Hanks selbst tritt in seinen sechs verschiedenen Rollen sehr unterschiedlich in Erscheinung: etwa als verbrecherischer Seebär im Jahr 1849; als tätowierter Bestseller-Autor, der im Jahr 2012 einen Kritiker über den Balkon wirft. Oder als Ziegenhirte Zachary, der in einer post-apokalyptischen Welt gemeinsam mit Halle Bery übernatürliche Kräfte bekämpft.



„Allein die Masken waren ein unglaublicher Aufwand“, stöhnt Hanks: „Die Makeup-Probe dauert normalerweise zwei Stunden. Hier haben sie über zwei Wochen daran gearbeitet. Und dann kam noch Tom Tykwer daher, sah meine Ohren an und meinte ( Tykwers deutschen Akzent nachahmend ): ,Kann man irgendetwas mit diesen Ohren machen? Diese Ohren schauen immer gleich aus.’“



In jedem Fall gelangen die Masken so perfekt, dass sich sogar die Schauspieler untereinander nicht mehr wieder erkannten. „Einmal dachte ich, da sei ein neues Mädchen am Set. Dabei war es Halle Berry“, kichert Hanks: „Ich konnte es kaum glauben. Und selbst als ich wusste, dass sie es ist, konnte ich sie in einfach nicht erkennen.“



„Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich jemals eine weiße deutsche Jüdin spielen würde“, pflichtet ihm Berry bei: „Und es war leicht beunruhigend, mich selbst auf der Leinwand als alten, unsympathischen, asiatischen Mann wiederzusehen. Ich dachte, so eine Rolle spiele ich höchstens mal in ,Saturday Night Live‘ zum Spaß, aber niemals ernsthaft. Das war eine tolle Gelegenheit.“



Was aber haben nun alle Figuren, die in unterschiedlichen Formen durch die Geschichten geistern – manchmal als Bösewichter, manchmal als Helden – tatsächlich miteinander zu tun?