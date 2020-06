Todessturz während eines Auftritts

Vor den Augen des entsetzten Publikums ist eine Akrobatin des berühmten Cirque du Soleil während eines Auftritts in Las Vegas in den Tod gestürzt. Gerichtsmediziner bestätigten am Sonntag den Tod der 31-jährigen Mutter von zwei Kindern. Sarah Guyard-Guillot stürzte am Samstagabend kurz vor Ende der Show "Kà" aus rund 15 Metern Höhe in die Tiefe, wie Zuschauer örtlichen Medien berichteten.

Demnach wurde die Akrobatin für eine Kampfszene in die Höhe gezogen, als sich offenbar ein Drahtseil löste. Guyard-Guillot, deren Künstlername Sassoon lautete, sei plötzlich abgestürzt, sagte der Augenzeuge Dan Mosqueda der Zeitung " Las Vegas Sun". Viele Zuschauer hätten zuerst gedacht, der Sturz sei Teil des inszenierten Kampfes. "Aber man konnte Schreie und Stöhnen und das Weinen einer Frau hören."