"Titanic" wehrt sich gegen Papst-Verbot

Das Satire-Magazin "Titanic" will das Verbot seines Papst-Titelbildes nicht hinnehmen. Noch vor dem Wochenende werde die Anwältin der "Titanic" Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung des Hamburger Landgerichts einlegen, sagte Chefredakteur Leo Fischer der Nachrichtenagentur dpa in Frankfurt.



Die katholische Kirche hatte am Dienstag bei der Pressekammer des Hamburger Landgerichts eine einstweilige Verfügung erreicht. Demnach dürfen Titelblatt und Rückseite der aktuellen "Titanic" nicht länger verbreitet werden. Bei einem Verstoß droht dem Satiremagazin ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro.



Unter dem Titel "Halleluja im Vatikan - Die undichte Stelle ist gefunden!" und mit einem Bild des Papstes in besudelter Soutane hatte das Magazin auf die " Vatileaks" genannte Enthüllungsaffäre angespielt, bei der mehrfach geheime Dokumente aus dem Vatikan publik geworden waren.



Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat die gerichtliche Verfügung als überzogen kritisiert. "Auch der Papst muss sich Satire gefallen lassen", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Michael Konken am Mittwoch. Benedikt XVI. werde von "Titanic" als Sinnbild der " Vatileaks"-Affäre dargestellt. "Das ist legitim", erklärte Konken.