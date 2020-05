Tiger Award an österreichischen Film "Soldate Jeannette"

Der österreichische Regisseur Daniel Hoesl hat mit seiner Punk-Parabel " Soldate Jeannette" einen der drei Hauptpreise beim Filmfestival von Rotterdam gewonnen. Eine Woche nach der Uraufführung beim Sundance Festival in Park City, wo dem Film von der Kritik bereits Rosen gestreut wurden, erhielt die Independent-Produktion am Freitagabend von der Jury in Rotterdam einen Tiger Award zugesprochen, wie das renommierte Festival am Samstag bekannt gab. Hervorgehoben wurden dabei "die starke Bildsprache und die visuelle Kraft" des Films.