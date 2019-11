Die ORF Nachlese feierte 40. Geburtstag. Generaldirektor Alexander Wrabetz lud zum Fest nach Schönbrunn, die „Seitenblicke“-Sendung berichtete, und es hieß vonseiten der Redaktion: Die Zeitschrift sei dazu da, „tiefer gehende Informationen“ zu liefern.

So ist es. Erst kürzlich war zu lesen, dass die Lieblingsschuhe von Moderator Patrick Budgen „Sneakers in allen Farben“ sind, und von einer Frau Kienesberger wurde bekannt: Sie sammelt Fichtenäste, die sie als Sprudler zum Schäumen der Milch verwendet. Sie hat sehr große Töpfe.

Es ging noch tiefer. So erfuhr man, dass für Mundgeruch ein Pilz verantwortlich sein könnte und „überschüssige Eier“ mittels Essig sauer werden. Am wertvollsten war ein Psycho-Test. Frage: „Leiden Sie seit mehr als zwei Wochen an tiefer Verzweiflung oder Todesgedanken?“ Wer mit Ja antwortete, bekam den Rat: Suchen Sie einen Arzt auf.