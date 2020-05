Thommys heitere "Tagesshow"

Die Zukunft von "Wetten, dass..?" ist immer noch nicht entschieden. Wie es mit Thomas Gottschalk weitergeht, schon. Er wechselt mit Jänner 2012 vom ZDF zur ARD und moderiert dort vier Mal in der Woche eine halbstündige Live-Show. Die Sendung soll von Montag bis Donnerstag vor der "Tagesschau" ausgestrahlt werden und sich mit den unterhaltsamen Themen des Tages beschäftigen. Gottschalk werde Gäste aus den Bereichen Lifestyle, Entertainment und Kultur empfangen, kündigt die ARD an, und das aktuelle Zeitgeschehen mit zugeschalteten Experten diskutieren. Die Zuschauer sollen sich via Internet aktiv an der Sendung beteiligen können und über Twitter, Facebook oder Skype an den Diskussionen teilnehmen.