Thomas Mraz: "Vorstadtweiber" enden mit "einem ordentlichen 'Bang!'"

An die Nieren

Eine größere Rolle, die an die Nieren geht, spielt er in Michael Kreihsls Film „Risiken und Nebenwirkungen“ – und das in einem kleinen, aber sehr feinen Ensemble: Mraz’ Figur stellt der Frau eines guten Freundes (Inka Friedrich) eine Spenderniere zur Verfügung, das missfällt seiner eigenen Frau (Pia Hierzegger) und bringt auch den Freund (Samuel Finzi) in Erklärungsnotstand.

Für „Kaiserschmarrndrama“ gibt es trotz der ungewissen Zukunft immerhin schon einen avisierten Starttermin (5. August), die Verfilmung von Stefan Vögels Wohnzimmerkomödie „Die Niere“ hat vorerst noch keinen.

Mraz sieht kein Problem darin, wenn nach dem Ende der Corona-Maßnahmen, „jede Woche mehrere super Filme herauskommen, denn die Leute werden total ausgehungert sein.“