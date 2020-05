Thielemann: "Fast monogamer" Wagner-Gigant

Es ist gar nicht so leicht, diesen 'Ring' zum Klingen zu bringen." Das sagt Christian Thielemann. Jener Dirigent, der Wagnerianer an der Wiener Staatsoper gerade in einen Ausnahmezustand versetzt, und der nach dem "Rheingold"-Auftakt frenetisch bejubelt wurde. Heute, Sonntag, folgt die "Walküre", am Mittwoch dirigiert Thielemann dann "Siegfried" und am 13. die "Götterdämmerung".



Und das war's dann. Für lange Zeit. Denn, so Thielemann im KURIER-Interview: "Einen nächsten 'Ring' mache ich erst in der Saison 2017/18. Aber nicht in Wien. Das hat sich einfach so ergeben." Im Wagner-Jahr 2013 (200. Geburtstag des Komponisten) widmet sich der deutsche Stardirigent anderen Wagner-Werken. Etwa dem "Parsifal" bei den Salzburger Osterfestspielen, deren künstlerische Leitung Thielemann nach dem Abgang der Berliner Philharmoniker übernimmt.