Theaterregisseur Dimiter Gotscheff gestorben

Auch in Österreich war Gotscheff immer wieder tätig. So hätte im März 2014 das Akademietheater unter seiner Regie die Premiere des Samuel-Beckett-Stücks " Endspiel" am Programm. Er starb dem Theater zufolge in der Nacht auf Sonntag an einer kurzen schweren Krankheit in Berlin.

"Wir waren alle überrascht", sagte Sprecherin Gaby Schweer. Geplant sei, ein Kondolenzbuch auszulegen. Über eine Trauerfeier werde man sich in den nächsten Tagen verständigen. Intendant Khuon erklärte: "Er hat die Arbeit und das Leben dieses Hauses über viele Jahre hinweg künstlerisch geprägt, als radikal und politisch tief denkender und empfindender Regisseur und Mensch." Gotscheff habe "die besondere Gabe einer verschmitzten Doppelbödigkeit und Selbstironie" gehabt.

Zuletzt habe Gotscheff am Deutschen Theater Shakespeare gezeigt, sagte Schweer. Ursprünglich sei für die Zukunft eine Inszenierung nach Samuel Becketts " Warten auf Godot" geplant gewesen. Am Deutschen Theater arbeitete Gotscheff den Angaben zufolge seit 2006/07. Zu seinen Arbeiten dort zählt auch "Die Perser" von Aischylos, das in dem Theater für kommenden Sonntag auf dem Spielplan steht. Das Stück wählten Theaterkritiker der Fachzeitschrift "Theater heute" zur besten deutschsprachigen Inszenierung der Spielzeit 2006/07.