Theatermarathon: Ungewöhnlicher Faust

"Die Grenzen der Figuren sind durchlässig", sagt Stemann. Denn "ich glaube, dass Faust und Mephisto nicht zu trennen sind. So wie zwei Seelen in einer Brust. Das Teuflische ist wie eine plötzlich auftauchende, zweite Option, eine Entscheidung, im Leben des Faust, der sich plötzlich erlaubt, ein Arschloch zu sein, und sich nicht mehr um Moral und das Wohlergehen der anderen kümmert." Der Regisseur will dem Goethe-Text zwar genau folgen - besonders im zweiten Teil wird zwar auch gekürzt, im Ablauf der Tragödie aber nichts übersprungen.



Überhaupt "spielt der Text die Hauptrolle." Die drei Haupt-Schauspieler arbeiten seit vielen Monaten, zum Teil seit einem Jahr an diesen enormen Textmengen. Thomas Dreißigacker hat für die Mammut-Inszenierung eine Rauminstallation geschaffen. In den neun Stunden (die Aufführung soll gegen 2 Uhr Früh enden) wird einiges passieren, verspricht Stemann. "Es gibt eine Reihe spektakulärer Theaterelemente, immerhin haben wir drei Live-Musiker ständig auf der Bühne, dazu eine Sängerin und mehrere Puppenspieler, viele dramaturgisch ins Stück eingebaute Videos von Claudia Lehmann, einen Tänzer."



