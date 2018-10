"The Walking Dead": Hershel-Darsteller Wilson ist tot

US-Schauspieler Scott Wilson, bekannt unter anderem aus der Zombie-Serie „The Walking Dead“, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Bei Wilson hätten sich zuvor Komplikationen nach einer Leukämie-Erkrankung bemerkbar gemacht, berichtete das Onlinemagazin TMZ am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf seinen Sprecher.

„Ruhe im Paradies, Scott. Wir lieben Dich!“, hieß es auf dem offiziellen Twitteraccount von „The Walking Dead“. In der Serie trat Wilson als Farmer und Familienoberhaupt Hershel Greene auf. Der Schauspieler wirkte in Dutzenden von Kino- und Fernsehproduktionen mit. So hatte er Rollen in Filmen wie „Der große Gatsby“ und im Horrorstreifen „BehindtheMask“.