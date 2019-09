The Pixies: Mit Hexen und Geistern auf Shakespeares Spuren

„ Woodstock kann im Winter recht gruselig sein“, erinnert sich Songwriter und Sänger Charles „ Black Francis“ Thompson in einem Interview mit The Independent. „In dem Studio gab es ein Kreuz, dem drei Arme abgefallen waren. Und dauernd hörte man Geräusche von irgendwelchen Tieren und Mäusen, die in den Holzwänden herumwuselten. Hinter der Kirche waren völlig überwucherte Bahngleise und darüber ein riesiger Adlerhorst, von dem der Titel ,Beneath The Eyrie’ kommt. Sofort als ich ankam, empfand ich die Atmosphäre dort als gruftig. Das schlug sich auch in den Songs nieder.“