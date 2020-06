"The Lion King" ist erfolgreichstes Musical

Ein neuer König regiert den Broadway: Das auf dem Disney-Film basierende Musical "The Lion King" ist das erfolgreichste Broadway-Musical aller Zeiten. Mit einem Einspielergebnis von mehr als 853,8 Mio. US-Dollar (umgerechnet rund 650 Mio. Euro) seit seiner Uraufführung im November 1997 hat das Stück das am längsten laufende Musical im Theaterviertel am New Yorker Times Square, Andrew Lloyd Webbers "Phantom der Oper" (knapp 853,1 Mio. US-Dollar), vom Thron gestürzt, wie eine Sprecherin von Disney am Montag (Ortszeit) mitteilte.



"Wir fühlen uns dank dieses Meilensteins sehr geschmeichelt", freute sich Thomas Schumacher, Produzent und Präsident der Disney Theatrical Productions. Der Erfolg sei einzig und allein der Regisseurin Julie Taymor und "ihrer Vision, ihrem andauernden Engagement und ihrer außerordentlichen künstlerischen Darstellung" zu verdanken. Taymor war 1998 dank "The Lion King" die erste Frau, die bei den wichtigsten US-Theaterpreisen mit einem Tony Award für die beste Regie ausgezeichnet wurde.