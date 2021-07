"The Assassin": Martial-Arts der Melancholie

Wieder bringt Horror die US-Kinokassen zum Klingeln. Bereits 2013 vollbrachte James Wans Retro-Grusel "The Conjuring" mit mehr als 40 Millionen Dollar am ersten Wochenende Einspielwunder. Auch Teil 2 bricht den Fluch der meist schlechter besuchten Fortsetzung mit dem gleichen Erfolg. Branchenblatt Variety orakelte, dass es der Christen-Horror-Hit des heurigen Jahres werden könnte. In jedem Fall bewies der Regisseur von "Saw" und "Insidious" erneut seine sichere Hand für Haunted-House-Nostalgie samt quietschenden Türen und klopfenden Poltergeistern.

Wie schon zuvor, beruhen die Ereignisse auf den Erlebnissen von Ed und Lorraine Warren, zwei historischen Persönlichkeiten, deren Dämonenjagd den Spuk-Klassiker "Amityville Horror" inspirierte. Patrick Wilson als Ed Warren und Vera Farmiga als grundgütige Ehefrau greifen erneut zur Bibel, um Geister aus den Schlafzimmern ihrer Klienten zu vertreiben. Diese befinden sich im London des Jahres 1977, wo eine alleinerziehende Mutter mit ihren vier Kindern unerwünschten Besuch vom Vormieter erhält. Zuerst knurrt nur der leere Lehnstuhl. Dann fährt ein Greis mit schlechten Zähnen in den Leib der elfjährigen Janet und verschafft sich mit krächzender Grabesstimme Gehör. Die Warrens eilen zu Hilfe, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Einzig Franka Potente als Parapsychologin glaubt nicht an den Spuk.

Wan fetzt mit zügigen Kamerafahrten durch nachtblaue Räume, lässt Kommoden durchs Zimmer zischen und klebt kreischende Menschen mit dämonischem Windhauch an die Wand. Der Old-School-Geist von Friedkins "Exorzist" weht ironielos durch Wans Bibel-Horror. Wenn es das Dämonische gibt, dann muss es auch einen Gott geben – so viel steht in "The Conjuring 2" fest.

INFO: USA 2016. 134 Min. Von James Wan. Mit Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe.

KURIER-Wertung: