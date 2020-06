Tenor Alagna: "Akrobat aus Leidenschaft“

Wenn er auf der Bühne steht, ist immer was los. Musikalisch und auch auf emotionaler Ebene. Denn Roberto Alagna gehört zu jenen Tenören, die niemanden kalt lassen. „Das ist doch gut so“, lacht der Publikumsliebling, der am Mittwoch an der Wiener Staatsoper einen Liederabend geben wird. Alagna: „Darauf freue ich mich sehr, denn Wien ist für jeden Sänger etwas ganz Besonderes, und ich will das Publikum einfach verwöhnen.“

Auf dem Programm steht so ungefähr alles, was in der Oper gut und teuer ist. Aber: „Ich werde auch unbekannte Arien singen. Ich habe dieses Programm als eine Art Reise durch die Musikgeschichte konzipiert. Lassen Sie sich überraschen!“

Weniger überraschend ist, dass Alagna auf seiner aktuellen CD „Pasión“ (Deutsche Grammophon) lateinamerikanische Lieder interpretiert. „Das ist kein Versuch, ins Crossover zu gehen. Diese Musik macht einfach Freude, man fühlt sich wohl und glücklich, wenn man das hört.“ Alagna lachend: „Bei der Präsentation des Albums habe ich das auch einigen älteren Damen erklärt. Ich habe ihnen gesagt: ,Wenn Sie das kaufen, dann bleiben Sie viel länger jung. Und die Damen haben die CD gekauft und es noch nicht bereut.“