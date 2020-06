Telenovela: Happy End mit Wermutstropfen

Die Geschichte von "Anna und die Liebe" war wechselvoll. Die Endlosschnulze über ein schüchternes Mädchen, das sich in einen Werbeschnösel verliebt, sollte an die Erfolge von "Verliebt in Berlin"anschließen. Nach anfänglicher Schwäche erholte sich die Serie zwar, wurde aber nie zum ganz großen Straßenfeger – die ursprüngliche Hauptdarstellerin Jeanette Biedermann war in der letzten Zeit gar nicht mehr dabei. Weil sie "trotz zahlreicher Optimierungsmaßnahmen nicht mehr den nötigen Zuschauerzuspruch" erhielt, so SAT.1-Geschäftsführer Joachim Kosack, kam im Jänner also das Ende.

In Österreich lief "Anna und die Liebe" besser: Nachdem sie anfangs bei schwachen vier bis sieben Prozent Marktanteil (12+) lag, stabilisierte sie sich nach einem Sendeplatzwechsel bei ca. neun bis zwölf Prozent. Bei den 12- bis 29-Jährigen erreichte die Telenovela im Schnitt 24 Prozent. "Es tut uns sehr leid, dass ,Anna und die Liebe" eingestellt wird", sagt ORF-Film- und Serienchefin Andrea Bogad-Radatz, "weil wir tolle Quoten hatten. Das hat in dem US-Sitcom-Umfeld wirklich gut funktioniert. Aber da wir der kleine Co-Partner sind, war klar, dass es aus ist."

Der ORFeins-Vorabend wird ab Montag umgebaut. Die Sitcom " The Big Bang Theory" wandert vom Samstagnachmittag in den werktäglichen Abend (18.50 Uhr), den alten "Anna und die Liebe"-Sendeplatz um 18.25 Uhr übernimmt "How I Met Your Mother". Pläne für die Übernahme einer neuen deutsch(sprachig)en Jugend-Serie oder -Telenovela gibt es derzeit nicht. "In ORFeins sind wir aber in Entwicklung einer Daily Soap. Da kriegen wir von den Produzenten gerade Angebote herein, die wir evaluieren. Bis man davon etwas sieht, vergeht aber mehr als ein Jahr. Da stehen wir wirklich erst am Anfang."