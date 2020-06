"Telemaco": Wenn Liebe Wunden schlägt

Auch die musikalische Seite lässt keine Wünsche offen. Dirigent René Jacobs am Pult der Akademie für Alte Musik Berlin legt ein dynamisches, fein strukturiertes Dirigat vor, setzt auf orchestrale Hochspannung und ist den Sängern ein exzellenter Begleiter. Selbst die Rezitative entfalten hier eine ganz eigene Sogwirkung.Und die Sänger wissen das zu nützen. An der Spitze Alexandrina Pendatchanska als Circe. Pendatchanska verfügt über alles nötigen Koloraturen, ihr schöner, dramatischer Sopran ist auch allen vokalen Ausbrüchen der Circe gewachsen. Darstellerisch ist Pendatchanska ohnehin eine Klasse für sich. Nicht minder eindrucksvoll agiert Bejun Mehta in der diffizilen Rolle des Telemaco; Mehtas herrlicher Countertenor ist purer Luxus. Absolute Entdeckungen sind dagegen die Sopranistinnen Anett Fritsch (in der Hosenrolle des Merione) sowie Valentina Farcas in der Partie von Telemacos geliebter Asteria. Beide Künstlerinnen sind exzellente Singschauspielerinnen. Und als tragischer Ulisse verströmt Rainer Trost feinsten Tenorklang. Der einhellige, frenetische Jubel für alle Beteiligten geht absolut in Ordnung.