Taylor Swift und Justin Bieber auf Triumphzug

Feierlich wurde es in all dem Trubel nur beim "Global Icon", einer Sonder-Auszeichnung, die posthum Whitney Houston zuerkannt wurde. "Du hast Maßstäbe gesetzt für Generationen", sagte Kollegin Alicia Keys unter dem Applaus des Publikums, das gerührt auf Einspielungen aus dem Leben der im Februar Verstorbenen blickte.

Die Videoleinwände in den Ecken spielten überhaupt eine große Rolle. Denn die meisten der nominierten Stars waren gar nicht erst nach Frankfurt gekommen. Justin Bieber, der dreifach ausgezeichnet wurde, fläzte sich auf einem Sofa und sprach eine vorher aufgezeichnete Videobotschaft. "Best Electronic", "Best Hip-Hop", "Best New" - all das wurde so schnell runtergenudelt, dass das Publikum gar nicht recht mitbekam, wer gewonnen hatte.

Hauptgewinnerin des Abends war Taylor Swift. Bei den Country Music Awards in den USA Anfang des Monats war sie noch leer ausgegangen, aber bei den MTV Europe Music Awards gewann sie fast alle Kategorien, in denen sie nominiert war. "Best Female", "Best Live" und "Best Look" gingen an sie. "Drei?", rief sie begeistert auf Deutsch nachdem sie das dritte Mal auf die Bühne gerufen worden war. Swift durfte ganz am Ende singen - als sexy Dompteuse mit Peitsche, begleitet von Zirkusgestalten und viel Pyrotechnik.