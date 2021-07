Taylor Swift gewinnt Grammy für Album des Jahres

Justin Bieber gewann seinen ersten Grammy überhaupt zusammen mit den DJs Skrillex und Diplo für die Single "Where Are U Now" als beste Dance-Aufnahme. Drei der Preise in insgesamt 83 Kategorien nahm die Rockband Alabama Shakes mit nach Hause.

Kein goldenes Grammofon konnten die beiden österreichischen Grammy-Anwärter mit nach Hause nehmen: In der Klassiksektion war der gebürtige Vorarlberger Manfred Honeck als Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra mit der CD-Einspielung von Bruckners 4. Symphonie in der Sparte der besten Orchesteraufnahmen nominiert, den Grammy holte aber Kollege Andris Nelsons mit dem Boston Symphony Orchestra und einer Aufnahme von Dmitri Schostakowitschs Symphonie Nr. 10. Bei den Orchesteraufnahmen war die Mezzosopranistin Elisabeth Kulman in einer Einspielung von Beethovens "Missa Solemnis" mit dem BR-Symphonieorchester und -Chor unter Bernard Haitink nominiert, den begehrten Preis holte aber eine Aufnahme von Sergej Rachmaninows "Nachtwache" des Kansas City Chorale & Phoenix Chorale unter Charles Bruffy.