"Tatort": 15 Tote und kein Entkommen

15 deutsche Teams hat Harald Krassnitzer als Kollegen. Eine Hitliste:



Der Wortkarge: Burgschauspieler Martin Wuttke ist als Leipziger Kommissar Andreas Keppler eine Klasse für sich. Ohne viel zu sagen, "guckt" er meist erst mal, wo er und was dort los ist. Sein Erfolgsgeheimnis: Eile mit Weile.



Der Griesgram: Joachim Król macht es als Frank Steier seiner Frankfurter Kollegin Nina Kunzendorf nicht leicht. Meist ist er so mies drauf, dass ihn die Kollegen in weitem Bogen umschiffen. Aber: Er löst den Fall auf jeden Fall.



Der Verträumte: Zum zweiten Fall von Ulrich Tukur alias Felix Murot in Wiesbaden meckerte das deutsche Feuilleton: "Wo war das noch ein Krimi?" Egal. Der feinnervige Nostalgiker, der tiefsinnige Dialoge mit seinem Hirntumor führt, ist einfach ein Traum.



Die Humoristen: Wenn " Frank Thiel" Axel Prahl, "Prof. Boerne" Jan Josef Liefers und Assistentin "Alberich" Christine Urspruch sich in Münster über eine Leiche beugen, kommt die Komik nie zu kurz.



Die kühle Blonde: Als Hauptkommissarin Lindholm aus Hannover lässt sich Maria Furtwängler in der Provinz kein X für eine Kuh vormachen. Souverän, selbst beim Dorffriseur.



Der Abservierte: Maximilian Brückner hat als saarländischer Kommissar Franz Kappl ausgespielt. Trotz Traumquoten.



Die Neuen: Statt seiner kommt Devid Striesow, bekannt aus Österreichs Oscar-Erfolg "Die Fälscher". Sein erster Fall wird im Sommer gefilmt. In Hamburg übernimmt Til Schweiger vom "verdeckten Ermittler" Mehmet Kurtulus. Drehstart: September. Wuttkes Burg-Kollege Roland Koch hat sein erstes Mal schon hinter sich. Im November drehte er mit Eva Mattes die Bodensee-Folge "Nachtkrapp".



Mörderstadt: Dortmund wird die nächste " Tatort"-Stadt. Noch heuer sollen Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel antreten. – Michaela Mottinger