Tanzquartier-Chef will "keine Neiddebatte"

Heun präzisiert nun: "Wir bekommen seit 2001 alljährlich 2,9 Millionen von der Stadt. Und wir hatten zuletzt 59.000 Besucher." Er will aber generell "keine Neiddebatte" führen. " Tanzquartier und ImPulsTanz zu vergleichen, ist wie Äpfel und Birnen zu vermischen. Wir haben einen anderen Auftrag. Wir sind keine einmalige Highlight-Veranstaltung im Sommer und laden auch keine Stücke ein, die gut abgehangen sind." Der Auftrag des Tanzquartiers sei es, "die Szene mit den Künstlern aufzubauen und mitzuentwickeln". Dazu gebe es viele Initiativen von Workshops über internationale Kooperationen bis zu einer intensiv betreuten Mediathek.

Eine Auseinandersetzung zwischen den Kultureinrichtungen sei "nicht sinnvoll" und helfe nur Populisten. "Man muss gerade in dieser schwierigen Phase Geschlossenheit demonstrieren und die Kulturpolitik nicht schlechtreden." Heun merkt auch, dass die finanziellen Spielräume enger werden. "Die Situation in Österreich ist aber immer noch moderat." Er findet, dass "die Kulturinstitutionen Stadtrat Mailath-Pokorny in seinem Einsatz für die Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation lieber unterstützen sollten, statt sich auseinanderzudividieren".