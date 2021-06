Tanzen, lauschen, chillen – immer im friedlichen Miteinander

"Alles neu" ist das Motto für die Festival-Saison 2016 in Wiesen: 40 Jahre nachdem in dem kultigen Zelt das erste Festival stattfand, wird es dort Events geben, die den Stilrichtungen Drum n Bass, Indie/Alternative, Reggae und Hip-Hop/Rap gewidmet sind. Nachdem der langjährige Kooperationspartner Ewald Tatar wegen Umstimmigkeiten mit den Gelände-Besitzern seine Festivals aus Wiesen abgezogen hat, plant die Event Agentur Arcadia nächstes Jahr dort folgendes Programm.

Nu Forms Festival: 30. Juni bis 2. Juli 2016 – im Zeichen von Drum n Bass. Mit Goldie, Annix, Grooverider, Ed Rush & Optical, Pandora & Coda, Body&Soul u. a.

Out Of The Woods: 15. bis 16. Juli, ein Fest der Indie-Szene. Mit Tocotronic, Annenmaykantereit, Steaming Satellites, The Beth Edges u. a.