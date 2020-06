Talkshow über Außerirdische

Vorweg: Beten hilft nicht. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Trotzdem darf auch ein Naturwissenschaftler von Gott sprechen. Der Physiker Ulrich Walter, 58, unterrichtet Raumfahrttechnik in München. 1993 verbrachte er an Bord des Orbiters Columbia zehn Tage im Weltall. Donnerstag Abend (21.15, Servus TV) spricht er mit dem Science-Fiction-Autor Herbert Franke und KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter beim " Talk im Hangar" über die Frage: "Sind wir allein im Universum?" Wissenschaftsastronaut Walter hält das für eine der "Grundfragen des Lebens". Die Sinnsuche muss allerdings weitergehen. Die unbefriedigende Antwort lautet: vielleicht.



Walter, aufgewachsen im Sauerland, wollte schon als Kind Wissenschaftler werden. "Ich wollte immer schon die Welt verstehen." Dass er es bis ins Weltall schaffen würde, dachte er nicht. "Die Deutschen waren damals so weit von der Raumfahrt entfernt wie Internet von meiner Oma."

Einmal Astronaut ... Als 1986 in allen großen Tageszeitungen nach Wissenschaftsastronauten für den zweiten deutschen Spacelab-Flug gesucht wurde, nutzte der Physiker die Chance, seinen Bubentraum zu erfüllen.