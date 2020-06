Take That streuen Gerüchte um erneute Wiedervereinigung

Kaum haben Take That ihr erstes Album als Trio auf den Markt gebracht, heizen sie Gerüchte um eine zweite Wiedervereinigung an: Zum 25. Jubiläum des ersten Albums im Jahr 2017 könnte es so weit sein. "Wir wollen etwas zu fünft machen. Das wird großartig", sagte Howard Donald (46) der britischen Sun.

Gary Barlow (43), Mark Owen (42) und er sind zuversichtlich, dass auch Robbie Williams (40) wieder mitmachen will. "Er liebt es, im Studio zu sein und er liebt den Schreibprozess mit uns", zitiert die Sun Barlow. Auf der Homepage kündigten die drei allerdings noch nichts an.

Williams hatte die englische Boygroup 1995 verlassen, wenig später löste sie sich auf. 2010 kehrte er für das Album "Progress" und die anschließende Tour zu der wiedervereinigten Band zurück - wie es bisher aussah aber nur auf Zeit. Im September gab außerdem Jason Orange (44) bekannt, dass er Take That verlassen habe. Ein Sprecher von Robbie Williams sagte der dpa zum Sun-Bericht nur: "Wir haben keinen Kommentar. Das ist Spekulation."