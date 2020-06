Take That kommt in die Wiener Stadthalle

Ihr neues Album "III" ist vor wenigen Wochen erschienen, nun geht die mittlerweile geschrumpfte legendäre britische Ex-Boyband Take That auch auf Tournee: Am 9. Oktober machen Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald Halt in der Wiener Stadthalle.

Nach 30 Millionen verkauften Alben weltweit und über sieben Millionen verkauften Konzerttickets gehen die nach dem Ausstieg von Robbie Williams und Jason Orange verbliebenen drei Take-That-Herren wieder auf Tour. Geplant sind alleine in Großbritannien 37 Stopps, bevor es dann unter anderem auch nach Österreich geht.

"Wir waren immer sehr stolz auf unsere Liveshows", werden die Musiker in der Ankündigung der Tournee zitiert: "Live spielen ist das, was wir an unserem Job am meisten lieben." Und deshalb geht man vier Jahre nach der vorerst letzten "Progressive"-Tournee erneut auf Konzertreise.

Der Vorverkauf für Wien startet am 30. Jänner um 9 Uhr. Als Verkaufsstellen fungieren Oeticket, Musicticket, die Raiffeisenbank Wien/ Niederösterreich und die Wiener Stadthalle.