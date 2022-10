Suppe gegen Kunst: Klimaaktivisten haben das falsche Ziel

Das Aufsichtspersonal und die Restauratoren in Museen, die eigentlichen Leidtragenden der Suppenproteste, konnten lange hoffen, dass dieser Konsens ihre Arbeit nicht vergeblich macht. Nun scheint dieser Zusammenhalt zu bröseln – das Museumspublikum wird es wohl bald in Form verschärfter Sicherheitsmaßnahmen zu spüren bekommen.

Die Botschaft, dass gerade zur Bewältigung der Klimakrise die Menschheit als Ganzes gefordert ist – und dass Kunst, bei all ihren Problemen, ein Beispiel für das sein kann, was die Menschheit zu leisten imstande ist – will die Gemeinschaft der Suppenwerfer nicht hören.

Dabei hat die Kunstszene ihre stärkste Waffe schon mehrfach gezückt, indem sie Personen ächtete, die nicht am humanitären Zukunftsprojekt teilhaben: Klimawandelleugner, Ölkonzerne oder Waffenfabrikanten sollen sich nicht mehr via Kultursponsoring reinwaschen können. Die Kunstwelt ist hier durchaus eine effektive Arena des Protests. Nur lasst bitte endlich die Werke in Ruhe.