Supancic: Udo Jürgens im Bahnhofs-Resti

Aber wozu fährt Supancic dieses aufwändige maritime, musikalische Menü auf? Um kleine und große Geschichten vom Scheitern und Weiterwursteln zu erzählen. Anlässe dazu boten sich dem Kabarettisten in den letzten zwei Jahren genug: Die Nachwehen nach dem Tod Haiders, Finanzkrisen, drohende Staatspleiten ("Keine Kohle in Athen") und natürlich: Albert Fortell. Um diese Geschichten miteinander zu verbinden, hat Supancic einen losen roten Faden geknüpft, der sich rund um Kreuzfahrten, TV-Traumschiffe und sinkende Kähne dreht.



Käpt'n Mike heuert auf der "MS Titanitsch" an, um sein Salär aufzubessern. Zwischen den Fan-Gruppen von Manuel Ortega, Pfarrer Brei ("So grausam scherzt das Leben"), Sulmtaler Nierndln und Hansi Hinterseer sucht er seine eigene - mit wenig Erfolg. Es muss also eine neue Geschäftsidee her, denn das Leben an Bord ist teuer. Selbst für den Zugang zur eigenen Kajüte ist ein 1-Euro-Jeton nötig, der sinnigerweise 3 Euro kostet. Es folgt ein Lamento über die Finanzkrise mit Parodien wie " DAX - das war sein letztes Wort" oder "Meine Boni sind over the Ocean".