"styriarte" bilanziert mit Besucherrekord

Sehr glücklich mit dem Ergebnis des steirischen Musikfestivals " styriarte" hat sich Intendant Mathis Huber am Montag gezeigt, als er von einer "vierwöchigen euphorischen Stimmung" sprach. Das eher populär gestaltete Programm "Das schwere Leichte" hat heuer mehr Besucher denn je angelockt. Insgesamt verzeichnete man rund 33.500 Gäste, das entspricht einer Auslastung von weit über 90 Prozent.



Der Auftakt und gleichzeitig Höhepunkt hat das gesamte Programm bestimmt: Die halbszenische Aufführung von Smetanas "Verkaufte Braut" in einer noch nie gespielten deutschen Textfassung hatte in einer historischen Jahrmarktdekoration das Publikum begeistert. Um die Produktion ohne zusätzliche Mittel selbst finanzieren zu können, wurde bei den restlichen Konzerten auf populärere Programme als sonst gesetzt. "Alle Projekte sind beglückend aufgegangen", so Huber bei einer Pressekonferenz in Graz.