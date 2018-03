"Sturm der Liebe": Wienerin Seefried verlässt ARD-Serie

Abschied nach beinahe 13 Jahren: Die Schauspielerin Mona Seefried (60) steigt aus der ARD-Nachmittagsserie „Sturm der Liebe“ aus. Das teilte die Programmdirektion des Ersten am Montag mit. In Folge 2921, die voraussichtlich am 16. Mai zu sehen sein wird, werde Seefried ein letztes Mal als Charlotte Saalfeld im Serienhotel „Fürstenhof“ zu sehen sein.

Seit der ersten Folge gehört die gebürtige Wienerin zur Hauptbesetzung der Telenovela. „Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen“, sagte Seefried laut Mitteilung. „Aber nach so vielen Jahren ist es nun Zeit für etwas Neues. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“