Stockerau: Haider beendet Intendanz mit Hit

Zuvor aber steht noch Marvin Hamlischs "A Chorus Line" (bis 18. August) an. Haider selbst übernimmt die Rolle des beinharten Regisseurs und Choreografen Zach, der aus diversen angehenden Sängern und Tänzern in einer Audition acht von ihnen für ein Musical auswählt. Haider: "Gerade in Zeiten der diversen Casting-Shows ist das aktueller denn je."



Was Haider freut: "Ich habe jahrelang um die Rechte gekämpft, zuletzt hat unsere Qualität die Rechte-Inhaber überzeugt. Mit Mitzi Hamilton habe ich eine Regisseurin, die ,A Chorus Line" weltweit inszeniert hat. Auch die Besetzung ist großartig."



Was aber macht Haider nach "A Chorus Line"? Will er irgendwo Intendant sein? "Es ist ja kein Geheimnis, dass mich die Leitung der Vereinigten Bühnen Wien interessiert hätte. Das wurde politisch nicht gewollt. Ich nehme das einfach zur Kenntnis. Ich habe genügend andere Pläne und Anfragen."

So wird Haider ab 14. August (21.05 Uhr, ORF 2) gemeinsam mit Lisbeth Bischoff in fünf Ausgaben die Welt des Adels präsentieren. "Ich bleibe dem Fernsehen und dem Publikum erhalten", so Haider. "Und spielen will ich dann auch wieder."