"Still Alice": Das langsame Verlöschen

Die Fallhöhe der Protagonistin von "Still Alice" ist besonders hoch und manchmal beinahe über-pointiert. Alice lebt das perfekt ausgestattete Upperclass-Leben einer New Yorker Intellektuellen. Sie ist gerade 50, erfolgreich, wohlhabend, glücklich verheiratet, Mutter dreier erwachsener Kinder und an der Elite-Uni Columbia hoch geachtet.

Dass ihr Schicksal nicht nur in einem wohltemperierten Schöner-Wohnen-Krankheitsmelodram endet, verdankt sich Moores unglaublicher Fähigkeit, ihre Identität vor unseren Augen langsam auseinanderzunehmen. Auszuformulieren, was es bedeutet, den Faden zu sich selbst zu verlieren, die Erinnerung an die Vergangenheit einzubüßen und als Person langsam zu verlöschen.

Dabei verliert sich Moore niemals in Sentimentalität: Alice verfasst einen Brief an sich selbst, in dem sie sich ganz genaue Selbstmordanweisungen gibt. Dass sie sich später allerdings die einzelnen Schritte nicht merken kann, ist gleichermaßen komisch wie tragisch.

Das Regie-Duett Wash Westmoreland und sein Partner Richard Glatzer, dessen ALS-Erkrankung ihn während der Dreharbeiten bewegungsunfähig machte, beschränkt sich ganz aufs Familiäre: Alec Baldwin als Ehemann zieht die Karriere seiner dementen Frau vor; eine der Töchter zögert, ihr das neugeborene Baby in den Arm zu legen. Nur die Jüngste – hervorragend: Kristen Stewart – lässt sich auf den Verfall der Mutter ein und passt sich deren Rhythmus an.

Das letzte Wort, das Alice einfällt, ist "Liebe". Man kann davon ausgehen, dass dies kein Ende ist, wie es das Leben schrieb; sondern ein Trostwort aus dem Kino.

INFO: USA 2014. 99 Min. Von Richard Glatzer, Wash Westmoreland. Mit Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart.

KURIER-Wertung: