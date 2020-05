"Stern"-Chef: Qualität als Chance

Dass er aus Österreich kommt, merkt man ihm nach fast 40 Jahren in Deutschland nicht mehr an: Thomas Osterkorn, seit 1999 gemeinsam mit Andreas Petzold Chefredakteur des Hamburger Nachrichtenmagazins Stern , hat das hanseatisch Kühle, das schonungslose Die-Dinge-beim-Namen-Nennen längst verinnerlicht. Beim Besuch in der alten Heimat wundert er sich nur, was "hierzulande in der Politik alles möglich ist".



KURIER: Herr Osterkorn, wie hält man die Qualität eines der wichtigsten Nachrichtenmagazine im deutschen Sprachraum, wenn man so lang an der Spitze ist?

Thomas Osterkorn: Das ist natürlich eine beständige Herausforderung. Man kann sich auf gar nichts ausruhen, ein gut verkauftes Heft in einer Woche sagt gar nichts. Wenn man in der nächsten Woche einen schlechten Titel macht, geht die Auflage sofort nach unten. Das heißt, wir stehen ständig unter Strom, sehen permanent unsere Verkaufszahlen, sehen die der Konkurrenten. Man spürt immer den heißen Atem von irgendjemandem im Genick.



Ihr direkter Konkurrent ist "Der Spiegel". Ist " Focus" auch eine ernst zu nehmende Konkurrenz für Sie?

Also, der Focus ist, glaube ich, weder für den Spiegel noch für den Stern relevant. Und zwar weder auf dem Kaufmarkt noch auf dem Anzeigenmarkt. Die sind einfach in den letzten Jahren durch Fehler, die da sicher gemacht wurden, unter die Räder gekommen. Ich glaube inzwischen auch, dass da nicht mehr viel Geld verdient wird oder dass sie schon defizitär sind. Das durchschaut man von außen nicht so ganz. Der Chefredakteurs-Wechsel von Helmut Markwort zu Wolfram Weimer, der ja inzwischen wieder weg ist, war fatal.



Trügt der Eindruck oder hat es in den letzten Jahren beim "Stern" einen Paradigmenwechsel - weg von Politthemen am Cover hin zu gesellschaftsrelevanten und Lifestyle-Themen - gegeben?

Wir folgen den Interessen des Lesers und diese sind durchaus auch bei der Politik. Nur, Politik ist einfach kein guter Verkäufer auf dem Titel. Also wenn Sie einmal in einer Woche garantiert die Auflage versenken wollen, dann müssen Sie Angela Merkel vorne draufmachen. Henri Nannen hat einmal den schönen Satz gesagt: "Erst die Kirche vollmachen und dann predigen". So versuchen wir's auch: Wir versuchen populäre Cover zu bieten und dann innen drin den Leuten etwas schwierigere Kost anzubieten.



Gibt es redaktionsintern viele Diskussionen über die Coverthemen?

Ja, natürlich! Wir müssen immer am Montag entscheiden, das macht dann der Chefredakteur und da gibt's auch keine Debatten mehr. Einer muss ja entscheiden. Aber wir haben immer am Donnerstag Blattkritik, bei der auch Externe eingeladen sind. Da haben wir eine sehr robuste Diskussionskultur. Da nimmt auch keiner Rücksicht auf den Chefredakteur. Da geben wir uns ganz schön die Kante. Das zweite Korrektiv sind natürlich die Leser. Deren Kritik nehme ich sehr ernst.



Sind die Leute bereit, für Qualität zu zahlen?

Ich glaube ganz fest daran, dass Verschenken von Journalismus weder im Printmarkt noch im Internet auf Dauer ein Geschäftsmodell ist. Die Leute sind bereit zu zahlen, aber sie erwarten dann Qualität. Tiefere Recherche, bessere Schreibe, innovative Ideen, Expertise. Das ist unsere Chance.